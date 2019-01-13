Van'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Van'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda eğitim alıp faaliyet yürütenlere yönelik kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan İ.O, S.D. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö, V.K. ve D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Van'da 8 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.