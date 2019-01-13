Van'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda eğitim alıp faaliyet yürütenlere yönelik kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan İ.O, S.D. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö, V.K. ve D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Van'da 8 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.