İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 7 antitank roketi, antipersonel roket başlığı ve 5 sevk fişeği bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda antitank roketleri ve antipersonel roket başlığı ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Karşıyaka Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi.



Operasyonda, toprağa gömülü 7 antitank roketi, antipersonel roket başlığı ve 5 sevk fişeği ele geçirildi.