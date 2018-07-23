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Van'da turistlere köpük partisi

Yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyan Van'da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalan turistleri serinletmek için işletmeciler köpük partisi gibi birbirinden renkli organizasyonlar düzenledi.

Van'da turistlere köpük partisi

Van'da turistler için köpük partili eğlence düzenlendi. 

Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Van'da turistler, düzenlenen köpük partisinde hem eğlendi hem serinledi.

Gelen konuklara birbirinden değişik organizasyonlar ayarlayan işletmeler  Akdeniz ve Ege sahillerindeki mekanları aratmadı. 

İşletme sahipleri gelen turistlerin Van'da böyle bir eğlence mekanın olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #turist #van
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