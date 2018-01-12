Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüste yapılan aramada 51 kilo 480 gram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Değirmenköy Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları 38 ZC 123 plakalı minibüsü aradı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da görev yaptığı aramada, aracın bagajında çuvallar içinde 100 paket halinde 51 kilo 480 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ile uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
- İpekyolu ilçesinde 51 kilo 480 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüste yapılan aramada 51 kilo 480 gram eroin bulundu.
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