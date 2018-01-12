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Van'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

- Gürpınar ilçesinde 26 kilo 10 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Van'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

 Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilde yapılan aramada 26 kilo 10 gram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Hakkari karayolu Gürpınar ilçesi uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları 65 NS 424 plakalı otomobilde arama gerçekleştirdi.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın yakıt deposunda 50 paket halinde 26 kilo 10 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü ve araçtaki bir kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ile uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #uyuşturucu operosyonu #Gürpınar #eroin
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