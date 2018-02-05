Başkale ilçesinde uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edilen evde, bir kısmı sıvı şeklinde olan 36 kilo 800 gram eroin ile 5 kilo 300 gram morfin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Başkale ilçesinde 36 kilo 800 gram eroin ile 5 kilo 300 gram morfin ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Albayrak Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.



Evdeki aramada imalathane olarak kullanılan bölümde 22 kilo eroin, 14 kilo 800 gram sıvı eroin, 5 kilo 300 gram morfin ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Olayla ilgili 4 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.