Van Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir eve yaptığı operasyon sonucu 75 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Yapılan aramalar sonucu 2 kişi de gözaltına alındı.

Van'da bir eve yapılan operasyon sonucu 2 zanlı gözaltına alındı.



Van Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla İpekyolu ilçesinde bir evde yapılan aramada 75 kilo 240 gram eroin bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik Leylak Sokağı'nda bir eve operasyon düzenlediği belirtildi.



Narkotik Madde Arama Köpeği EFES ile birlikte yapılan aramada 144 paket eroin maddesi ele geçirilirken, E. S. ve A. S. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.







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