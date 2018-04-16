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Van'da uyuşturucu operasyonu

Valizlerine gizledikleri uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da 3 kilo 854 gram metamfetaminle uçağa binmek isteyen 3 İranlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan Ankara'ya gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran vatandaşları H.P, T.N.P ve E.N.P, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelilerin valizlerinde yapılan arama sırasında narkotik köpeği "Bozu"nun tepki vermesi üzerine plastik tabaka olukları arasına gizlenmiş 3 kilo 854 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan H.P, T.N.P ve E.N.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #uyuşturucu #operasyon
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