Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 10 kilo 268 gram eroin ile 635 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi'nde metruk bir binada yapılan aramada 10 poşet içerisinde 10 kilo 268 gram eroin bulundu.



Gevaş ilçesinde de Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolundaki Balaban yol kontrol noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı.



Otobüsteki bir yolcunun üzerinde ve elindeki poşetlerde bulunan meyve suyu kutularına gizlenmiş 635 gram toz esrar ele geçirildi.



Şüpheli gözaltına alındı.