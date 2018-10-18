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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 47 kilo 831 gram eroin bulundu.

Van'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları T.G'nin kullandığı 65 NN 776 plakalı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın motor kapağı ve bagajındaki valizlere gizlenmiş 92 pakette 47 kilo 831 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü T.E. ile yanındaki G.E. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından tutuklandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #van #Edremit #uyuşturucu
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