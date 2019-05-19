Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonda 132 kilo 410 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde 132 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilçenin Bardakçı Mahallesi'nde oluşturulan yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.



Narkotik köpeği Alfa'nın da katılımıyla kamyonda arama yapıldı. Aramada atık tekstil kolileri içerisinde narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için üzerine pul biber dökülmüş 260 paket paket halinde 132 kilo 410 gram eroin bulundu.



Sürücü M.O. gözaltına alındı.