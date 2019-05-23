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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi. Mersin'de ise bir serada ele geçirilen 480 kök Hint keneviriyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı. Başkale ilçesinde 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi.

Ekipler Albayrak Atlılar Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracı takibe aldı.

Arazide terk edilmiş halde bulunan araçta narkotik köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada 100 paket içerisinde 51 kilo 566 gram eroin bulundu.

Aracı arazide bırarak karanlıktan faydalanarak kaçanları yakalama çalışmaları sürüyor.

Bir diğer operasyonda Mersin'de serada yapıldı.  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aradıkları serada 480 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Konuyla ilgili şüpheli A.S. gözaltına alınırken, kenevir yakılarak imha edildi.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #van
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