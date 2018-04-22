Van'da nisan ayında etkili olan kar, yaylaya çıkma hazırlığı yapan besicileri olumsuz etkiledi.

Çatak ilçesinde yaylaya çıkma hazırlığı yapan besiciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolculuklarını ertelemek zorunda kaldı.



Beyaza bürünen yaylalara çıkmak için havaların yeniden ısınmasını bekleyecek olan besiciler, nisanda etkili olan karın kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi.



Bazı çobanların sürülerle yayladan döndüğünü belirten besici Alaattin Caniş, "Koyunları köyde besledikten sonra, yeniden yaylaya çıkacağız." diye konuştu.