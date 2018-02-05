Van'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Van'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Vangölü Turizm firmasına ait 34 YK 9983 plakalı yolcu otobüsü, Erciş-Van karayolunun 30. kilometresindeki Tasmalı bölgesinde şarampole devrildi.







Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.







Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 22 kişi Van'daki hastanelere kaldırıldı.