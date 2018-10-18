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Van'daki gizemli adacık

Oluşumu yaklaşık 600 bin yıl geriye giden Van Gölü'nün suları çekilince, ortaya görenleri hayrete düşüren bir adacık çıktı. Göldeki su seviyesi düştükçe daha da belirginleşen adacık, doğaseverlerin ilgisini çekiyor..

Van'daki gizemli adacık

Görüntülerde gördüğünüz bu adacık, suların çekilmesiyle Van Gölü'nde ortaya çıktı.

600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde ortaya çıkan adacık bölgedekileri de hayrete düşürdü.

Erciş ilçesinde yaşayan vatandaşlardan Kurbani Özdaş, şaşkınlığını böyle dile getirdi.

Özdaş, bölge halkı olarak adaya "Ercişli Emrah" isminin verilmesini istediklerini söyledi. 

Uzmanlar gölün içeridinde bilinmeyen birçok sırrı sakladığını söylüyorlar.

Göl sularının mevsim şartlarına bağlı olarak çekilmesi ile ortaya çıkan adacık da, gölün içinde barındırdığı gizemlerden sadece biri.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #van #adacık #van gölü
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