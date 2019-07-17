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Van'dan 192 göçmen yakalandı

Türkiye denizlerde olduğu gibi kara sınırlarında da kaçak göçle mücadele ediyor. Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 192 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'dan 192 göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde kaçak göç operasyonu yapıldı. 

Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriyeye çıktı. Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 3 grup durduruldu. 

33'ü çocuk 192 göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Bangladeş ve Afganistan uyruklu göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçirildi. 

Van İl Jandarma müdürlüğü, Başkale ilçesinde 10 günde bin 19 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldüğünü açıkladı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #van
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