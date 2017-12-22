Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Van Evleri için çalışmalar başladı. Van'ın Tuşba ilçesinde inşa edilecek evlerin tanıtımı 5 dilde yapılacak.

Turizm amaçlı inşa edilecek olan Van evleri için çalışmalar başladı.



Van'ın Tuşba ilçesinde yapılan Van evleri Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor.



Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van evlerinin Türkçe, Kürtçe, Farsça, İngilizce ve Arapça olmak üzere 5 dilde tanıtımının yapılacağını belirtti.



Kadınlar içinde istihdam alanı oluşturacak olan evler Van turizmine katkı sağlamak amaçlı yapılıyor.



Özgökçe, özellikle tarih turizminin gelişmesinden dolayı böyle bir karar alındığını söyledi.







ulusal.com.tr