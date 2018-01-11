- Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli turizm değerleri arasında yer alan Van Gölü'nün maruz kaldığı kirlilikten kurtarılması için 100 milyon liralık arıtma tesisi projesini hayata geçiriyor - Bir milyon nüfusa yetecek kapasiteyle atık suların tamamının arıtılarak gölün kirlilikten kurtarılmasını sağlayacak tesiste biyogaz ve güneş enerjisi de üretilecek - VASKİ Genel Müdürü Tekataş: - "Artık Van Gölü hep mavi kalacak. Yıllardır ihmal edilen büyük bir çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oldu"

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, masmavi görüntüsü, sodalı suyu ve sahilleriyle kenti ziyaret eden turistlerin hayran kaldığı Van Gölü'nün daha da kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla 100 milyon liralık projeyi hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresinden (VASKİ) yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yıllardır beklediği arıtma tesisinin tam kapasite ile çalışması için harekete geçildi.

Kentin en büyük değerinin korunması konusundaki hayali gerçeğe dönüştürecek Van Arıtma Tesisi Projesi'nin ihalesi 1 Şubat'ta yapılacak.

Proje ile bozulan doğal dengenin ve çevrenin korunmasını hedefleyen belediye, kapalı havza olan Van Gölü'nde evsel ve endüstriyel atık suların neden olduğu kirliliğin ekolojik yaşam ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin de önüne geçmeyi planlanıyor.

- Atıkların yüzde 70'i arıtılmıyordu

Atık suyun yüzde 30'unu arıtabilen, kalan kısmını direkt göle deşarj ederek kirliliğe neden olan mevcut arıtma tesisi, yeni ihale ile tam kapasiteyle çalıştırılarak, 1 milyon nüfusa yetecek seviyeye ulaştırılacak.

Kentin en az 40 yıllık ihtiyacına cevap vermesi planlanan proje kapsamında, tesise çevre dostu koku giderme üniteleri de kurularak yerleşim yerlerinin etkilenmesinin önüne geçilecek.

Projenin tamamlanmasıyla tesislerde biyogaz ve güneş enerjisi üretimi de yapacak belediye, böylece enerji giderlerinin kuruma getirdiği yükü ortadan kaldıracak.

Arıtılan atık suların Van Gölü'ne verilmeden önce suda bulunan bakteri ve virüslerin uzaklaştırma işlemi yapılacak tesislerde, "Sürekli Atıksu İzleme İstasyonu" ile ölçümler anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunucularına gönderilecek.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Van'ın yıllardır beklediği projenin hayata geçirileceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu'nun büyük emekleri ile bugünlere gelindi. Artık Van Gölü hep mavi kalacak. Vanlılara bu büyük proje hayırlı olsun. Yıllardır ihmal edilen büyük bir çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oldu. VASKİ bundan sonra da yeni projeleri ile Van'ın geleceğini şekillendirmek için çalışacak."