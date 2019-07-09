Van Gölü'nün incisine mavi bayrak

Van Gölü'nün kenarında Ege kıyılarını aratmayan görüntüsüyle Mollakasım Halk Plajı, 2'inci kez 'Mavi Bayrak' ödülüne layık görüldü. Mollakasım Halk Plajı, denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tek plaj olma özelliğini taşıyor

Tuşba Belediyesi'nin bölgeye kazandırdığı Van Gölü Mollakasım Halk Plajı, nitelikli plajlara verilen uluslararası çevre ödülü "Mavi Bayrak"ı almaya ikinci kez hak kazandı.



Her yıl yenilenen ödül kapsamında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yöneticileri, plajın su analizleri, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi, engelliler için sağlanan olanaklar gibi 33 kriteri yerinde inceledi. Kriterlerin tümünü karşılayan Mollakasım Palk Plajı'na 2'nci kez "mavi bayrak" ödülü verildi.



Van Gölü'nün kenarında, Ege sahillerini aratmayan güzelliğiyle dikkat çeken plaj, denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen ilk ve tek plaj olma özelliğini taşıyor.



Göl ve etrafındaki güzelliklerin korunması gerektiğini belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Mavi bayrağı almak zor, kaybetmek çok kolay. Sahillerimizi korumak için çalışmalarımız devam edecek." dedi.



ulusal.com.tr

