Van Gölü'nde yüzmek yasaklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren boğulma vakalarını engellemek amacıyla Van Gölü kıyıları dahil tüm iç sularda yüzmek tamamen yasaklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Van Gölü'nde yüzmek yasaklandı
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Muradiye Kaymakamlığı, yaz aylarında sıklıkla yaşanan can kayıplarının önüne geçmek için ilçe sınırlarındaki su kaynaklarına yönelik yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında yer alan Van Gölü kıyılarının yanı sıra baraj, göl, gölet, akarsu, dere ve sulama kanalları başta olmak üzere tüm iç sularda suya girmenin ve yüzmenin uygun olmadığı bildirildi.

Mevcut durumda ilçe genelinde yüzmeye izin verilmiş veya güvenli yüzme alanı olarak belirlenmiş herhangi bir bölgenin bulunmadığı vurgulandı. Vatandaşların can güvenliği açısından bu alanlarda suya girmemeleri istenirken, sahada görev yapan personelin uyarılarına hassasiyetle uyulması gerektiği ifade edildi.

YASAĞI ÇİĞNEYENE İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Alınan tedbir kararlarının cezai yaptırımlarına da değinen Kaymakamlık, yasaklara uymayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu. Kararlara aykırı hareket eden kişiler hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında verilen emirlere uymamaları nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Yasaklanan alanlarda suya girilmesi durumunda ortaya çıkabilecek hayati riskler konusunda uyarılarda bulunuldu. Yasağa rağmen suya girilmesi sonucu meydana gelebilecek boğulma, yaralanma ve benzeri olumsuzluklardan doğacak hukuki ve fiili sorumluluğun tamamen kuralları ihlal eden ilgili kişilere ait olacağı hatırlatıldı.

Muradiye Kaymakamlığı, özellikle yaz mevsiminde yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçebilmek için vatandaşların alınan tedbirlere uymalarının büyük önem taşıdığını belirterek, kurallara riayet edilmesi çağrısında bulundu.

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