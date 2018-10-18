Van'daki Artos Dağı'nın yamaçlarında hummalı bir çalışma var son günlerde... Gölün mavisiyle yeşille buluşturmayı hedefleyen Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, 800 rakımlı yamaçlarda fidan dikimi yapıyor.

Burası, Van Gölü'nün karşısındaki Artos dağının yamaçları...



Artos'un 800 rakımlı yamaçlarında gördüğünüz insanlar da hepbirlikte tek bir amaç için emek veriyor; Van'da yemyeşil alanlar yaratmak...



Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'nün mavisini yeşille buluşturmak için çorak arazilere fidan dikiyor.



İş makineleriyle çorak yamaçları teraslandırıp ardından fidan diken ekipler, 500 bin fidanı toprakla buluşturdu bile..



Yeşil alanların arttırılmasıyla hem bölgeye turist kazandırılması hem de erozyonun önlenmesi hedefleniyor.



ulusal.com.tr