İyi Parti'de 37 başkan istifa etti!
İyi Parti'de 37 başkan istifa etti!
Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda
Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda
23 kişinin öldüğü göçmen faciasında flaş gelişme
23 kişinin öldüğü göçmen faciasında flaş gelişme
Ulusal Gönüllüleri Ankara'da toplandı
Ulusal Gönüllüleri Ankara'da toplandı

Van'ı yeşillendirme çalışması

Van'daki Artos Dağı'nın yamaçlarında hummalı bir çalışma var son günlerde... Gölün mavisiyle yeşille buluşturmayı hedefleyen Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, 800 rakımlı yamaçlarda fidan dikimi yapıyor.

Van'ı yeşillendirme çalışması

Burası, Van Gölü'nün karşısındaki Artos dağının yamaçları...

Artos'un 800 rakımlı yamaçlarında gördüğünüz insanlar da hepbirlikte tek bir amaç için emek veriyor; Van'da yemyeşil alanlar yaratmak...

Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'nün mavisini yeşille buluşturmak için çorak arazilere fidan dikiyor.

İş makineleriyle çorak yamaçları teraslandırıp ardından fidan diken ekipler,  500 bin fidanı toprakla buluşturdu bile..

Yeşil alanların arttırılmasıyla hem bölgeye turist kazandırılması hem de erozyonun önlenmesi hedefleniyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #van #artos dağı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.