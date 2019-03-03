Van Büyükşehir Belediyesi, kendi seralarında yetiştirdiği çeşitli türlerdeki bir milyona yakın çiçeği toprakla buluşturarak, kenti yeşile büründürecek. Büyükşehir Belediyesi Sera Sorumlusu Hüseyin Aykaç 'Şu anda hazır parsele gidecek 50 bin çiçeğimiz var. Nisanın ikinci haftasıyla lale ve sümbüllerimiz çiçek vermeye başlayacak. Van komple lale olacak' dedi

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bir milyona yakın çiçeği toprakla buluşturacak.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirilen projelerle kente estetik bir görünüm kazandırıyor.



Belediyenin seralarında özenle yetiştirilen sümbül, menekşe, petunya, zinya, leylak ve farklı illerden getirtilen lale ve karanfillerle kentin birçok bölgesini yeşile büründürülecek.



Geçen yıl bir milyon çiçeği toprakla buluşturan belediye, bu yıl da ilkbaharla birlikte Van'ı rengarenk çiçeklerle donatacak.



'ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'



Büyükşehir Belediyesi Sera Sorumlusu Hüseyin Aykaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 sezonu için başlatılan hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını söyledi.



Kasım ayında menekşe ve karanfil tohumlarını toprakla buluşturduklarını anlatan Aykaç, “Seralarımızdaki nem ve hava sıcaklığına göre bir ay içinde çiçeklerimiz çimlenme aşamasına geliyor. Toprakla buluşturduğumuz menekşe, çiçek vermeye başladı. Çin karanfili de yakında çiçek verecek. Bitkiler yaklaşık bir ay viyolde kaldıktan sonra çiçek vermeye başlıyor” dedi.



Şubat ayının son haftasında petunya, kadife, gazanya ve aslan ağzı çiçeklerinin ekimine başladıklarını anlatan Aykaç, çalışmalar için 25 kişilik bir ekip kurduklarını aktardı.



Aykaç, çiçeklerin çeşitliliğini artırmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:



“Bu sene yaklaşık bir milyona yakın üretimimiz olacak. Şu anda hazır parsele gidecek 50 bin çiçeğimiz var. Kocaeli Parkı'mıza ilk etapta bine yakın çiçek ektik. Yine ekim ayında 125 bin lale ve sümbül dikimi yaptık. Nisanın ikinci haftasıyla lale ve sümbüllerimiz çiçek vermeye başlayacak. Van komple lale olacak. Bu sene itibarıyla yeni bir çalışma başlattık. Yaklaşık 3 bin çelik gül aldık ve köklenmesi için çelik yataklarımız var. Orada güllerimiz köklendikten sonra saksılara alacağız. Ardından parselde dikimlerini yapacağız. Gülün yanında mazı, taflan gibi çiçeklerimiz var.”

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