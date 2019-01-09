Van, Kahramanmaraş ve Sakarya'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş



Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda bugün eğitim öğretim yapılamayacak.



Sakarya



Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaynarca ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Kaymakamlığınca buzlanma ve don nedeniyle ilçede taşımalı eğitim verilen okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili dün gece öğrencilere gerekli duyuruyu yaptı.

Son duruma göre kent genelinde bugün Kaynarca dahil 6 ilçede, taşımalı eğitime tatil kararı verildi. Bu ilçelerin dışındaki tüm okullarda eğitim devam edilecek.

Dün de, Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime ara verileceği kararlaştırılmıştı.



Van



Van'ın Çatak, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada, Çatak, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.

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