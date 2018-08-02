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Van Kalesie yoğun ilgi

Van'daki 2700 yıllık kale ziyaretçilerin akınına uğruyor. Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen kalenin eşsiz manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.

Van Kalesie yoğun ilgi

O, 2700 yıllık tarihi ve eşşiz manzarasıyla Van'ın gözbebeği. 

M.ö 800'lü yıllarda Urartu Kralı 1.Sardur tarafından inşa edilen kale her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. 

Dünya mirası geçici listesine alınan tarihi kale yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. 

Tarihi kalenin eşsiz bir manzarası da var. Kalenin tepesine çıkıldığında 360 derecelik bir manzara imkanı sağlıyor. 

Yürüyüş yolları sayesinde kaleye rahatlıkla ulaşabilen ziyaretçilerin en büyük keyfi ise tepeden Van gölüne bakarak güneşin batışını izlemek. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Van Kalesi #ilgi
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