Van'da bir aracın çarpması sonucu anneleri ölen 3 kedi yavrusunu emziren "Pamuk" isimli Van kedisi, kısa sürede benimsediği yavruları yanından ayrılmıyor.

Bardakçı Mahallesi'nde bir aracın çarpması sonucu ölen tekir türü kedinin yeni doğmuş 3 yavrusu, Yüzüncü Yıl üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi'ndeki tedavilerinin ardından Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne getirildi.



"Pamuk" isimli Van kedisi, kedi yavrularını sahiplenerek emzirmeye başladı. Pamuk, annelerini kaybeden yavruları, yanından bir an olsun ayrılmıyor.



"Van kedileri bunu gönüllü yapıyor"



Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pamuk"un yavru kedileri sahiplenmesi karşısında duygulandığını dile getirdi.



Yeni doğum yapmış anne kedilerin zaman zaman trafik kazası gibi durumlarda ölmesiyle yavrularının sahipsiz kalabildiğini belirten Kaya, "Burada Van kedisi üzerine işlem yapan bir merkeziz ama böyle olaylar ortaya çıkınca da bunlara kayıtsız kalamıyoruz. Sütten kesilmek üzere olan bir anneye bu yavruları kabul ettirebiliyoruz. Van kedileri bunu gönüllü bir şekilde ve severek yapıyor." dedi.



"Van kedileri bu yönüyle de çok farklı"



Merkeze getirilen yavruların henüz 10 günlük olduğunu ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Bunlar henüz katı gıda tüketecek durumda değiller. Bize geldiklerinde gerçekten de çok açlardı. Onları bir Van kedisine teslim ettik. Anne kedi de hemen onları kabul etti. Şu an çok da mutlular. Kediler genellikle diğer kedilerin yavrularına saldırır ve onları kabul etmezler. Van kedileri bu yönüyle de gerçekten çok farklı. Yani anne kendi, onları yavrularıymış gibi büyütüyor. Yavruların ona ait olmadığını bile bile onları sahiplenip büyütüyor. Kendi yavruları gibi bunun üstesinden gelebiliyor."



Kaya, önceki yıllarda da buna benzer vakaların yaşandığını belirterek, sokak hayvanları için de ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktardı.



Hayvanların şefkat, güzellik, iyilik ve hoşgörü görmesi gerektiğini anlatan Kaya, "Bu konuda duyarlılığın herkes tarafından gösterilmesini istiyoruz. Bir insana nasıl merhamet gösteriliyorsa bu hayvanlara da öyle sahip çıkılması lazım. Bir canın yok olmasına vicdanların sızlaması gerekiyor." diye konuştu.



Van kedisi cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle dikkati çekiyor.



