Van sınır hattında 340,5 kilogram uyuşturucu yakalandı
Van sınır hattında 340,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattında 340 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, terör örgütü PKK'nın en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha vurulduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha! Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 10 çuval içeresinde 208 kilogram metamfetamin, 120 kilogram toz esrar, 12,5 kilogram eroin olmak üzere toplam 340,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2023
Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 10 adet çuval içeresinde 208 kg metamfetamin, 120 kg toz esrar, 12,5 kg eroin olmak üzere toplam 340,5 kg uyuşturucu madde ele… pic.twitter.com/lxfKm6hpMD
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