Van sınırında uyuşturucuya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Van sınır hattında gerçekleştirilen arama-tarama operasyonlarında toplam 57 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Van sınırında uyuşturucuya büyük darbe
Yayınlanma:

 Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha indirildi. Van sınır hattında gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucu 30 kilo 960 gram metamfetamin ve 26 kilo 180 gram esrar olmak üzere toplamda 57 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Jandarma birimlerine teslim edildi" ifadelerine yer verdi.

Saraçhane'deki Büyük Aile Buluşması Amerika'nın Sesi'ni rahatsız ettiSaraçhane'deki Büyük Aile Buluşması Amerika'nın Sesi'ni rahatsız ettiGündem
operasyon uyuşturucu
Günün Manşetleri
Van sınırında uyuşturucuya büyük darbe
Büyük Aile Buluşması Amerika'nın Sesi'ni rahatsız etti
"Vatan Partisi yükselen çağdaş dünyanın Türkiye'deki tek temsilcisi"
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı
Ücretli çalışan sayısında artış
İstanbul'da yağış etkili oldu
24 şehirde Siberağ-7 operasyonları
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Fransa'da festivalde PKK propagandası
Trump'a bir suikast girişimi iddiası
Çok Okunanlar
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış
Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi
Baro Başkanı Gürcün Sıla Bebek'e dair kan donduran detayları açıkladı: "Kapıyı kapatıp..." Baro Başkanı Gürcün Sıla Bebek'e dair kan donduran detayları açıkladı: "Kapıyı kapatıp..."