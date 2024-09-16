Van sınırında uyuşturucuya büyük darbe

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha indirildi. Van sınır hattında gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucu 30 kilo 960 gram metamfetamin ve 26 kilo 180 gram esrar olmak üzere toplamda 57 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Jandarma birimlerine teslim edildi" ifadelerine yer verdi.