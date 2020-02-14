Van son 26 yılın en soğuk kışını yaşıyor

Van'da şiddetli kar yağışı arama kurtarma çalışmalarına izin vermiyor. Bahçesaray'da bir itfaiyeci hala çığ altında.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, karla mücadele için bölgede kriz merkezi kurulduğunu açıkladı.

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ile yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Tipi görüş mesafesinin düşürdü, ilerleyemen sürücüler yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Muş'ta Korkut ilçesinde hamile bir kadın ambulans uçakla doğuma yetiştirildi.

Ağrılı yaşlı kadın ise donmak üzereyken kurtarıldı.

Yolu kapalı köyünde tek başına yaşayan kadın sobadan sızan gazdan etkilendi. Ekipler mahsur kalan kadını kurtarmak için seferber oldu.

Kara kış eğitimi de vurdu. Yurt genelinde 27 ilde okullar tatil edildi.

ulusal.com.tr