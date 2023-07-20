Van ve Diyarbakır'da evlat nöbeti devam ediyor

Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Van ailelerinde bulunan Fevzi Yağmur ise, gazetecilere, PKK tarafından 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için geldiğini söyledi.

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirten Yağmur, "Evladımı HDP'den istiyorum. Bunlar hain insanlar, kimseye hayırları yok. Birçok insanın ölüme sebep oldular. Çocukları dağa gönderdiler. Kürtler olarak bunu kabul etmiyoruz. Devletimize Allah zeval vermesin." diye konuştu.

Tahsin Ertaş da 9 sene önce 21 yaşındaki oğlu Yusuf Ertaş'ın PKK tarafından dağa kaçırıldığını anlattı.

Yıllardır çocuğundan haber alamadığını dile getiren Ertaş, "Oğluma kavuşmak için buradayım. Üniversite öğrencisiydi. Kandırdılar, dağa götürdüler. Yıllardır sesini duymuyorum. HDP çocukları kandırıyor. Terör mağduruyuz. Eyleme devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Aileler hareketinde direnişin başladığı Diyarbakır’da da görüntüler farklı değildi. Kavurucu sıcakta aileler evlat nöbetine devam etti. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 1417'nci güne ulaştı.

Anne ve babalar ilerleyen yaşlarına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcaklıkta evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşma ümidiyle her sabah HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi yaptığını söyledi.

Oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı da evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"Diyarbakır'ın sıcağı çok fazla. Akciğer, kolesterol ve tansiyon rahatsızlığım var. Bu sıcakta oğlumu bekliyorum." diyen Taşçı evladı için evlat nöbetini sıcak havaya rağmen sürdürdüğünü belirtti.