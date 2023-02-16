Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tevekli mahallesinde deprem meydana geldi. Depremle ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesindeki Tevekli mahallesi olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Saat 13.39'da gerçekleşen depremin derinliği ise 5.0 km olarak açıklandı.