Van’da anne ve 2 oğlunun öldürüldüğü barışma tuzağında gelişme!

Van’ın Gürpınar ilçesinde anne ve 2 oğlunun barışma bahanesiyle çağrıldıkları evde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında biri muhtar olmak üzere 5 kişi tutuklandı.

Olay, 24 Eylül 2025 tarihinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Sinan Özcan, Osman Özcan ve anneleri Bülbül Özcan, “barışma” bahanesiyle R.A. isimli şahsın evine çağrılmış, evin bahçesinde pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Olay sonrası Gürpınar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden muhtar F.Ş., ev sahibi R.A., oğlu M.A. ve A.İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet şüphelisi olarak aranan Erkan A. ve M.S.A. olayın ardından firar etti. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda firari şüphelilerden M.S.A. (50), Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi’nde saklandığı evde suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan M.S.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin firarda olduğu dönemde kendisine yardım ettiği belirlenen 3 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Firari diğer şüpheli Erkan A.’nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.