Van'da asayiş operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 98 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Van'da asayiş operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 21-27 Ekim arasında 71 bin 219 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı, 69 bin 824 araç kontrol edildi.

Çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 98 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

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Kaynak: TRT Haber

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