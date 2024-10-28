Van'da asayiş operasyonlarında 98 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 21-27 Ekim arasında 71 bin 219 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı, 69 bin 824 araç kontrol edildi.

Çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 98 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

