Van'da bir asker şehit oldu
Van'ın Özalp ilçesinde bir asker şehit oldu. Silah kazası sonucu yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan askerin kurtarılamadığı açıklandı.
Van'dan şehit haberi geldi. Özalp ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara hastaneye kaldırılmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, hastanede tedavi altına alınan Ömer Cinkara'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
July 25, 2023
Kaynak: Anadolu Ajansı