Van'da bir asker şehit oldu

Van'dan şehit haberi geldi. Özalp ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara hastaneye kaldırılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, hastanede tedavi altına alınan Ömer Cinkara'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: