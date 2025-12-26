Van'da cansız bedeni bulunmuştu: Rojin Kabaiş'in adı Diyarbakır'da o kütüphanede yaşayacak

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Rasim Özdenören İlkokulu'nda, Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş anısına bir kütüphane oluşturuldu.

Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Van'da geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in isminin verildiği kütüphane, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

NARİN GÜRAN ADINA DA KÜTÜPHANE AÇILMIŞTI

Açılış törenine katılan Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, derneğin eğitim alanındaki faaliyetlerine dikkat çekti. Subaşı, Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ülke genelinde yaptırdığı 11'inci kütüphanenin açılışını Diyarbakır'da yaptıklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıl yine Diyarbakır'da hayatını kaybeden Narin Güran'ın isminin verildiği bir kütüphanenin açılışını yaptıklarını hatırlatan Subaşı, "Tüm evlatlarımız bu kütüphaneden faydalanacak." dedi. Subaşı konuşmasında, katkılarından dolayı Dernek Başkanı Sinan Özbilgi'ye teşekkür etti.

ACILI BABADAN TEŞEKKÜR MESAJI

Törende yer alan Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının anısının bu şekilde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Baba Kabaiş konuşmasında Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na, dernek yönetimine ve kütüphanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Törenin ardından katılımcılar açılışı yapılan kütüphaneyi gezerken, öğrenciler kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.