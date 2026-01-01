Van'da çığ düştü: 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Van’ın Çatak ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak’ta sabaha karşı çığ meydana geldi.

Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan'a ait evlerin üzerine düşen kar kütleleri binalarda büyük hasar oluşturdu. Karın tamamen doldurduğu evlerde yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

OKUL PANSİYONLARINA YERLEŞTİRİLDİLER

İlk felaketin hemen ardından harekete geçen yetkililer, risk altında bulunan mahalledeki 22 ev için acil boşaltma kararı aldı. Evler tek tek tahliye edilirken, açıkta kalan vatandaşlar ilçe merkezindeki okul pansiyonlarına yerleştirildi.

Ancak ilçedeki hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Tahliyelerin hemen akabinde Bahçelievler Mahallesi'nde de çığ düştü. İkinci çığ vakasında 1 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu iddia edildi. İhbar üzerine çok sayıda vatandaş bölgeye yönelirken, arama kurtarma ekiplerine haber verildi.

METEOROLOJİDEN ACİL KODLU UYARI

Yoğun kar yağışı nedeniyle 105 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Çatak ilçesi için Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü kritik bir uyarı yayınladı. Çatak ile birlikte Edremit, Bahçesaray, Gevaş, Gürpınar ve Başkale ilçelerine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

EKİPLER TARAFINDAN YARALI KURTARILDI

Ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonuç verdi ve Gülnaz Bitik çığ altından yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bitik, ambulansla Çatak Devlet Hastanesine sevk edildi.