Van’da DEM’li belediyelerden atılan işçiler eylemde
Van’da DEM’li belediyelerden atılan işçiler şehirde yürüyüş yaparak eylemlerine devam etti. 600’e yakın işçi 10 gündür işlerine dönmek için mücadele ediyor. Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası İpekyolu Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak kararlılık mesajı verdi.
Van’da PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti’nin belediyelerden attığı işçiler 10 gündür eylemde.. İşlerine dönmek istiyorlar:
- İş akitleri feshedilen tüm arkadaşlarımızın işlerine iade edilmesini istiyoruz. Bizim kavgamız emek ve ekmek kavgasıdır. Bugün bunun için yürüdük
DEM’li yönetim Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesinden 600’e yakın işçiyi sokağa attı..
Büyükşehir ve İpekyolu belediyesinden 600’e yakın işçi haksız ve hukuksuz bir şekilde işinden aşından ediliyor.
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikasının Genel Başkan Vekili Halil Özdemir yaptığı basın açıklamasında belediyenin işçi çıkarmadaki asıl amacına dikkat çekti..
Asıl amaç işe almak istedikleri yandaşlarına yer açmaktır.
Özdemir açıklamasında kararlılıklarını ifade etti: "Boyun eğmeyeceğiz, mutlaka kazanacağız"
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