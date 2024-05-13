Van’da DEM’li belediyelerden atılan işçiler eylemde



Van’da PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti’nin belediyelerden attığı işçiler 10 gündür eylemde.. İşlerine dönmek istiyorlar:

- İş akitleri feshedilen tüm arkadaşlarımızın işlerine iade edilmesini istiyoruz. Bizim kavgamız emek ve ekmek kavgasıdır. Bugün bunun için yürüdük

DEM’li yönetim Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesinden 600’e yakın işçiyi sokağa attı..

Büyükşehir ve İpekyolu belediyesinden 600’e yakın işçi haksız ve hukuksuz bir şekilde işinden aşından ediliyor.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikasının Genel Başkan Vekili Halil Özdemir yaptığı basın açıklamasında belediyenin işçi çıkarmadaki asıl amacına dikkat çekti..

Asıl amaç işe almak istedikleri yandaşlarına yer açmaktır.

Özdemir açıklamasında kararlılıklarını ifade etti: "Boyun eğmeyeceğiz, mutlaka kazanacağız"