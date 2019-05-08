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Van'da deprem (08 Mayıs 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler)

Van Irgat'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'da deprem (08 Mayıs 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 16:57'de Van Irgat'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.1, derinliğini ise 7 kilometre olarak duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #kandilli rasathanesi #AFAD #deprem
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