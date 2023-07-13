Van'da deprem oldu! Çaldıran sallandı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Van'ın Çaldıran ilçesi merkez üslü, 4,0 büyüklüğüde deprem oldu. Deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı henüz bildirilmedi.

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