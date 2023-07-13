Van'da deprem oldu! Çaldıran sallandı
Van'ın Çaldıran ilçesi merkez üslü 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Van'ın Çaldıran ilçesi merkez üslü, 4,0 büyüklüğüde deprem oldu. Deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı henüz bildirilmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 13, 2023
ASAGICANAK-CALDIRAN (VAN) https://t.co/bGi7m7b8IA
13.07.2023, 06:32:55 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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