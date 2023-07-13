Van'da deprem oldu! Çaldıran sallandı

Van'ın Çaldıran ilçesi merkez üslü 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Van'da deprem oldu! Çaldıran sallandı
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Van'ın Çaldıran ilçesi merkez üslü, 4,0 büyüklüğüde deprem oldu. Deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı henüz bildirilmedi.

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