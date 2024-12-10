Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! 30 araç karıştı! Ölü ve yaralılar var

Van'da feci zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Kazaların yaşandığı adres, Van-Erciş kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası yaşandı.

İki ayrı zincirleme trafik kazalarına yaklaşık 30 aracın karıştığı bildirildi. Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kazaların ardından yol trafiğe kapatıldı.

Van Valisi Ozan Balcı, Van-Erciş kara yolundaki zincirleme trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Ozan Balcı, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi. Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirten Ozan Balcı, "İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi. Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz." dedi.