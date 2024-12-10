Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! 30 araç karıştı! Ölü ve yaralılar var

Van'da iki ayrı noktada zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Yaklaşık 30 aracın karıştığı kazalarda 2 kişi ölürken 15 kişi de yaralandı. Van Valisi Ozan Balcı, kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! 30 araç karıştı! Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma: Güncellenme:

Van'da feci zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Kazaların yaşandığı adres, Van-Erciş kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! 30 araç karıştı! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası yaşandı.

İki ayrı zincirleme trafik kazalarına yaklaşık 30 aracın karıştığı bildirildi. Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! 30 araç karıştı! Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

Kazaların ardından yol trafiğe kapatıldı.

Van Valisi Ozan Balcı, Van-Erciş kara yolundaki zincirleme trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! 30 araç karıştı! Ölü ve yaralılar var - Resim : 3

Vali Ozan Balcı, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi. Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirten Ozan Balcı, "İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi. Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz." dedi.

Bursa'da bıçak ve tüfekli sokak kavgasıBursa'da bıçak ve tüfekli sokak kavgasıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

van trafik kazası son dakika
Günün Manşetleri
Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne?
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Isparta'da şehit askerler için tören düzenlendi
İşsizlik rakamları açıklandı
Hakan Fidan ile Blinken görüştü
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası
"Çengel" operasyonlarının ayrıntıları açıklandı
İzmir'de "Beşoklar" suç örgütüne operasyon
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması
Biden ve Netanyahu’dan Suriye itirafı
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Bursa'da bıçak ve tüfekli sokak kavgası Bursa'da bıçak ve tüfekli sokak kavgası
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası