Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

Van’da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, haklarını aramak için eylemlerini sürdürüyor. İşçileri ziyaret eden HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, sosyal medyada ve basın açıklamalarında, işten çıkarılan işçilerin haklarının iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kayabaşı, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir ile birlikte, İpekyolu Belediyesi önünde kurdukları çadırda eylem yapan işçileri ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Kayabaşı, işten çıkarılan çalışanların yalnız olmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Belediye başkanlığı görevini üstlenenlerin işçilerin sözleşmelerini feshetmekten daha önemli işleri var. Büyükşehir Belediyesinin kentin altyapısın iyileştirmek, şehir içi yolcu taşımacılığını sağlamak ve rekreasyon alanları oluşturmak gibi sorumlulukları varken maalesef, 800 işçinin iş sözleşmesi feshedildi. Bu durumun ne insani ne vicdani ne de hukuki bir temeli var. Halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarından beklediğimiz hizmet etmeleridir. Birçok şehirde belediye yönetimleri değişiyor, birçok belediye başkanı farklı partilere geçiyor ancak işçilerin sözleşmeleri feshedilmiyor."

İşe iade davalarının takipçisi olduklarını aktaran Kayabaşı, "Toplu iş sözleşmeleriyle işçilerimizin kısmi iş güvenceleri sağlandı. Tüm arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre burada 800 kişi işten çıkarıldıktan sonra yaklaşık 950 kişi işe alındı. Bu bir ideolojik işçi kıyımıdır. Asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz ise işçilerin mağduriyeti giderilene kadar eylemleri sürdüreceklerini belirtti.