Van'da kan donduran olay! Erciş'te hastanede silahlı saldırı! Hayatını kaybedenler var

Van'ın Erciş ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, cuma günü aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşandı. Kavganın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolü için Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırganın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanan hastanede yönlendirme personeli olarak görev yapan sağlık çalışanı da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Van Valisi Ozan Balcı, olayın ardından hastaneye giderek açıklama yaptı. Ozan Balcı, Erciş'te üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Dün gece iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktığını belirten Ozan Balcı, "Bu kişilerin polise başvurmaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 'kasten yaralama, darp ve cebir' iddiasıyla ilgili kişi gözaltına alınıyor. Bugün de şüpheli bulunan kişi adliye intikal ettirilmek üzere polis tarafından kontrol amacıyla hastaneye getiriliyor ancak hastane girişinde husumetlisi olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğruyor. Maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Silahla saldırganın etrafa rastgele ateş açması sonucunda da yönlendirme personeli olarak çalışan bir işçi kardeşimiz, sağlık çalışanımız ağır yaralandı." dedi.

Ameliyata alınan sağlık çalışanının doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadığını ifade eden Ozan Balcı, "Maalesef kendisini kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca silahlı saldırıda bulunan kişiyi, polisimiz zor kullanma sınırları içinde bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi. Şu anda fail gözaltında." dedi.

Vali Ozan Balcı'ya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun da eşlik etti.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Van Erciş Devlet Hastanesi acil servisinde husumetli gruplar arasında yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Van Erciş Devlet Hastanesi acil servisinde iki husumetli grup arasında meydana gelen hadise neticesinde 1 hasta yönlendirme personelimiz hayatını kaybetmiş, 1'i polis memuru olmak üzere 3 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hastanelerin vatandaşlara şifa dağıtan, hastaların derdine derman olmaya çalışan güzide kurumlar olduğu belirtilen açıklamada, "Sağlık kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybeden hasta yönlendirme personelimiz Emrah Budak'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tedavisi hastanelerimizde devam etmekte olan yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.