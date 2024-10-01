Van'da kaybolmuştu: Kayıp Rojin her yerde aranıyor

Van'da cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri kayıp öğrencinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç kızın bulunması için başlatılan çalışma devam ediyor

'Kurbağa adamlar', su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde arama çalışması yapıyor. Atlı polisler de sahil boyunca devriye gezerek kayıp kızdan bir iz arıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde eğitim gören Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı ortadan kayboldu. Rojin, arkadaşlarına, çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyledi.Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.