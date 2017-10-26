Van’da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen kitap fuarına ilgi büyük. 100 seçkin yayınevinin yer aldığı fuarda hedef 150 bin kitapsevere ulaşmak.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı, il geneli ve bölgeden gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.



Geçtiğimiz hafta başlayan fuar, Van’ın geniş ölçekli ilk kitap fuarı olma özelliğini taşıyor.



Özellikle gençlerin yoğun şekilde ziyaret ettiği fuarda, 100 yayınevinden on binlerce kitap yer alıyor.



Bir hafta içerisinde yaklaşık 65 bin kişiyi ağırlayan fuarda, hafta sonu itibariyle ziyaretlerin iki katına çıkması bekleniyor.



Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fuar alanı, 29 Ekim akşamına kadar ziyaretçilerine açık olacak.







ulusal.com.tr