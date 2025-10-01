Van’da korkunç kaza! Okul servisiyle tır çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal ederek, yaralılara müdahale etti.

Van'ın Erciş ilçesinde, akşam saatlerinde büyük bir kaza yaşandı. Erciş Organize Sanayi Kavşağı'nda okul servisiyle bir tır çarpıştı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, çarpışma sonucu okul servisi içinde bulunan 15 kişi yaralandı. Öğrenci servisi ile tırın sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz tespit edilemedi. Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte 14 öğrenci yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin alınmasının ardından, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından, yaralılar ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

van okul servis trafik kazası
