Van'da korkunç kaza! Otomobil bariyere saplandı

Van'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkarak yolun ortasındaki bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Van'da korkunç kaza! Otomobil bariyere saplandı
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Van'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Van-Muradiye kara yolu Tasmalı Geçidi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 13 FC 658 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun ortasındaki bariyere çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Metal bariyere saplanan otomobildeki sürücü, ekiplerin çabasıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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