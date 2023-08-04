Van'da sağanak yağış sele neden oldu!

Türkiye Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla mücadele ederken, Van’ın Özalp ve Saray ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Öğle saatlerinde Özalp ilçesinin Aşağı Turgalı ile Saray ilçesinin Sırımlı mahallelerinde sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle birçok vatandaş evlerinde mahsur kalırken, 1 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Sırımlı Mahallesi’nde bir evin çöktüğü bilgisi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.