Van'da sağanak yağış sele neden oldu!

Türkiye Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisindeyken, ülkenin doğusunda yaşanan sağanak sele neden oldu. Van'da yaşanan selde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Van'da sağanak yağış sele neden oldu!
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Türkiye Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla mücadele ederken, Van’ın Özalp ve Saray ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Öğle saatlerinde Özalp ilçesinin Aşağı Turgalı ile Saray ilçesinin Sırımlı mahallelerinde sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle birçok vatandaş evlerinde mahsur kalırken, 1 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Sırımlı Mahallesi’nde bir evin çöktüğü bilgisi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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