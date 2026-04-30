Van’da sahipsiz köpek saldırısı: 5 yaşındaki Hamza hayatını kaybetti
Van'ın Saray ilçesinde oyun oynadıkları sırada sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki kuzenden 5 yaşındaki Hamza Özsoy yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Kazım Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ve 10 yaşındaki A.Ö., sokakta oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Durumu fark eden çocukların yakınları vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
KÜÇÜK HAMZA KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocukları ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Hamza Özsoy yaşamını yitirdi.
Saldırıdan yaralı olarak kurtulan 10 yaşındaki A.Ö. ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayatını kaybeden Hamza Özsoy'un cenazesi, detaylı otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki incelemelerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, dün gece saatlerinde Saray Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Sabah saatlerinde yakınları tarafından morgdan alınan küçük çocuğun cenazesi, ilçe mezarlığına getirilerek gözyaşları arasında defnedildi.