Van'da terör operasyonu
Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 15-21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda, 23 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıSamsun'da silahlı saldırı Kahramanmaraş'ta deprem Ankara Kuşu adlı hesabının kullanıcısı tutuklandı Adana'da deprem