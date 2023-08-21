Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Muradiye karayolunda meydana geldi. 65 LC 175 plakalı kavak yüklü kamyonet, Mercedes marka kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralanırken, araçtaki kavaklar yola savruldu. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.