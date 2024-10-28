Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 21-27 Ekim tarihleri arasında 15 operasyon düzenlendi. Van Valiliğinden operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada 71 kilo 629 gram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Van'da uyuşturucu operasyonu
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Van'da önemli operasyonlar düzenlendi.

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Ekim'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 15 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Buna göre, operasyonlarda, 71 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram skunk, 9 gram esrar, 1 gram eroin ve 892 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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