Van'da uyuşturucu operasyonu

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Van'da önemli operasyonlar düzenlendi.

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Ekim'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 15 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Buna göre, operasyonlarda, 71 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram skunk, 9 gram esrar, 1 gram eroin ve 892 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.